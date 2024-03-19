Відкриття переговорів про вступ України в ЄС найближчим часом не буде, – джерело

Європейська комісія завершила підготовку пропозицій щодо переговорної рамки для України. Однак наразі повідомляється, що цього тижня її узгоджено не буде.

Європейська Рада не узгодить переговорну рамку під час зустрічі цього тижня. Рішення щодо офіційного відкриття переговорів може бути прийнято до кінця червня. Про це поза записом повідомив високопосадовець ЄС кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі.

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Можуть виникнути додаткові умови

Посли ЄС вже ознайомилися з усною оцінкою від Єврокомісії щодо виконання необхідних реформ Києвом. Однак, за словами співрозмовника, в ЄС не було спеціального графіка, коли саме лідери мають узгодити переговорну рамку для України.

Співрозмовник пояснив, що проєкт рамок – це технічний документ, з яким мають детально ознайомитися 27 країн-членів ЄС. Делегації країн євроблоку розглядатимуть кожну главу рамок окремо, тому це може зайняти певний час.

Під час переговорів з Україною, Грузією, Молдовою можуть виникнути додаткові умови або питання, які необхідно підняти,

– пояснив затримку високопосадовець ЄС.

Співрозмовник навів приклад Сербії, коли главу 35-ту про відносини з Косово держави-члени ЄС обговорювали місяцями. Оскільки не всі держави-члени пропрацювали представлений проєкт переговорних рамок, їхнє узгодження цього тижня не очікується.

"В березні Єврорада не буде приймати остаточне рішення щодо цих переговорних рамок. Все, що пов'язано з розширенням (ЄС – 24 Канал) – вимагає одностайності. Тож це досить важкий процес", – сказав високопосадовець на умовах анонімності.

А як щодо Угорщини

Високопоставлений дипломат очікує, що узгодження переговорних рамок станеться в найближчі місяці. На запитання, чи будуть вони затверджені до головування Угорщини в Раді ЄС, співрозмовник відповів: "так, процес розпочнеться".

Джерело вважає, що під час головування в Раді Будапешту буде важче блокувати переговори та відповідні рішення тому, що на ці пів року країна має бути “нейтральною та головувати добросовісно”.

Отже, у вас є 26 країн, які просять розв'язати це питання. Ваш моральний і професійний обов'язок, як головуючого, полягає в тому, щоб розглянути цю тему. Це те, що ви повинні робити,

– відповів дипломат про роль Угорщини.

Європейські лідери не узгодять переговорну рамку для України цього тижня: основне