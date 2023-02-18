Слід думати нестандартно, – прем'єр Польщі підтримав зміну процедури вступу до ЄС для України

Наша держава робить впевнені кроки до того, щоб стати повноправним членом ЄС. У Польщі підтримують внесення змін до процедури вступу до Євросоюзу, щоб пришвидшити цей процес.

На цьому під час Мюнхенської безпекової конференції наголосив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає 24 Канал. Він зауважив, що в ЄС мають розуміти наскільки важливими є нинішні події. Мовиться про повномасштабну війну. З огляду на них, варто змінити ставлення до процедури розширення союзу задля того, щоб Україна якомога швидше стала його членом.

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Україна захищає Європу ціною своїх громадян

Ми не можемо протидіяти тому, що відбувається в Україні через звичний, або майже звичний процес вступу (України до ЄС – 24 Канал). Тому ми маємо почати думати новим чином, нестандартно,

– зауважив Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі переконаний, що внесення змін до процедури вступу логічні. Особливо з урахуванням того факту, що сама архітектура Євросоюзу потребує реформ.

Вступ України до ЄС має бути прискореним

"Зараз ми перебуваємо у поворотному моменті історії, коли нам необхідно змінити практично все в Європі. У тому числі – створивши новий процес в Україні, прискорений шлях. Який вигляд це матиме у підсумку – я не знаю", – підкреслив він.

За словами польського прем'єра, він підтримує відхід від звичних для всіх правил. Адже зараз, наголошує він, – "перед очима відбуваються екстраординарні події". Він підкреслив, наша держава повинна пройти цю процедуру у прискореному темпі. За його словами – таке рішення має стати синонімом до створення нового процесу для нашої держави.

Коли Україна може вступити до ЄС

Своїм прогнозом щодо цього поділився нещодавно президент Володимир Зеленський. Під час саміту, який організував банк JP Morgan, він зауважив, що наша держава може стати членом ЄС через 2 роки.

Сьогодні є певні песимісти серед світових лідерів, які вважають, що для членства в ЄС Україні треба 10 років. Але вони переважно знають нас і іноді навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки,

– зазначив глава держави.

Водночас президент України наголосив на тому, що нашій державі необхідні гарантії безпеки. Найкращою з них, на думку Зеленського, є членство у НАТО. І з часом ми зможемо стати членами і цього Альянсу.