Ми дуже часто чули, що щось "неможливо": Тихий відповів чи реальний вступ України в ЄС до 2027
- Вступ України до ЄС до 2027 року розглядається як важлива передумова для безпеки та підтримки Києва, проте досі це питання викликає дискусії
- Основною перешкодою є блокування процесу з боку Угорщини.
Очікуавний вступ України до Європейського Союзу до 2027 року розглядається як одна з ключових передумов для надання гарантій безпеки й подальшої підтримки Києва в контексті можливих мирних домовленостей. Втім, у цьому аспекті виникає багато дискусійних запитань.
Про таке речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.
Як Тихий оцінює ймовірність вступу України до ЄС найближчим часом?
Реалістичність цієї мети в деяких колах наразі викликає сумніви.
З одного боку, Україна вже виконала значну частину необхідних кроків і "домашнього завдання" для відкриття переговорних кластерів, тобто для фактичного старту вступного процесу. Робота над реформами триває паралельно, навіть попри формальні перешкоди, запевнив Тихий.
З іншого боку, головною перешкодою залишається блокування з боку Угорщини – політичне й не пов'язане з виконанням критеріїв.
Це стратегія уряду Віктора Орбана щодо блокування цього процесу. Саме це і є тією перешкодою, про яку ви питаєте. Але ми працюємо над тим, щоб її зняти,
– підкреслив Тихий.
"За роки повномасштабної війни, ми дуже часто чули, що щось "неможливо", а потім це ставало можливим", – пояснив речник. Він також уточнив, що Україна паралельно з офіційними процедурами веде неформальну роботу з ЄС: опрацьовує кластери та проходить етапи без формального старту.
Тож коли блокада Угорщини зникне, за словами Тихого, вже пройдене просто зафіксують – аби не гаяти час.
У Брюсселі та інших столицях ЄС це розуміють і вже прораховують кількість депутатів від України в Європарламенті, зміни в інституціях, механіку роботи. Процес незворотний, він уже на своїх рейках. Максимум, чого можуть досягти такі дії, – це певне затягування часу,
– пояснив речник.
Як у Європі ставляться до членства України в ЄС?
Нещодавно Кая Каллас анонсувала перелік можливих поступок, які варто вимагати від Росії в рамках потенційної мирної угоди щодо війни в Україні. Серед ключових пунктів цього списку, за інформацією джерел, – обов'язкове повернення всіх викрадених і незаконно депортованих українських дітей, а також суттєве обмеження чисельності та розміщення російських збройних сил на певних територіях.
Зі свого боку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи перспективи вступу України до ЄС, заявив, що визначення конкретних термінів цього процесу потребує окремих, ретельних переговорів і додаткової підготовчої роботи з боку як України, так і країн Євросоюзу