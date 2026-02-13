Ми дуже часто чули, що щось "неможливо": Тихий відповів чи реальний вступ України в ЄС до 2027

Очікуавний вступ України до Європейського Союзу до 2027 року розглядається як одна з ключових передумов для надання гарантій безпеки й подальшої підтримки Києва в контексті можливих мирних домовленостей. Втім, у цьому аспекті виникає багато дискусійних запитань.

Про таке речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Як Тихий оцінює ймовірність вступу України до ЄС найближчим часом?

Реалістичність цієї мети в деяких колах наразі викликає сумніви.

З одного боку, Україна вже виконала значну частину необхідних кроків і "домашнього завдання" для відкриття переговорних кластерів, тобто для фактичного старту вступного процесу. Робота над реформами триває паралельно, навіть попри формальні перешкоди, запевнив Тихий.

З іншого боку, головною перешкодою залишається блокування з боку Угорщини – політичне й не пов'язане з виконанням критеріїв.

Це стратегія уряду Віктора Орбана щодо блокування цього процесу. Саме це і є тією перешкодою, про яку ви питаєте. Але ми працюємо над тим, щоб її зняти,

– підкреслив Тихий.

"За роки повномасштабної війни, ми дуже часто чули, що щось "неможливо", а потім це ставало можливим", – пояснив речник. Він також уточнив, що Україна паралельно з офіційними процедурами веде неформальну роботу з ЄС: опрацьовує кластери та проходить етапи без формального старту.

Тож коли блокада Угорщини зникне, за словами Тихого, вже пройдене просто зафіксують – аби не гаяти час.

У Брюсселі та інших столицях ЄС це розуміють і вже прораховують кількість депутатів від України в Європарламенті, зміни в інституціях, механіку роботи. Процес незворотний, він уже на своїх рейках. Максимум, чого можуть досягти такі дії, – це певне затягування часу,

– пояснив речник.

Як у Європі ставляться до членства України в ЄС?