Не може бути жодної дискусії, – президент Фінляндії про членство України в ЄС та НАТО

Вступ України до ЄС та НАТО – це гарантії безпеки, які захистять від нової російської агресії. Щодо майбутнього членства не може бути жодної дискусії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента Фінляндії Александра Стубба під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

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"Членство України в ЄС і НАТО – беззаперечне"

Президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що не може бути жодної дискусії щодо членства України в ЄС і НАТО. Ба більше, це має яке стати гарантією суверенітету та безпеки для нашої держави.

Стубб вважає, що ключовим етапом для забезпечення миру мають бути незалежність України, її суверенітет та територіальна цілісність. До прикладу він навів приклад часів Другої світової війни, коли Фінляндія зберегла суверенітет, але втратила частину територій та свободу вибору зовнішньополітичних союзів.

Є дві червоні лінії, за якими не може бути жодної дискусії – це членство України в ЄС і НАТО,

– заявив Стубб.

Президент Фінляндії також додав, що Україна вже веде переговори про вступ до Євросоюзу. Крім того, Стубб переконаний, що у майбутньому Україна стане членом НАТО.

Стубб також вважає, що якщо Росія знову наважиться напасти на Україну, то наша держава "автоматично стане членом Північноатлантичного Альянсу". Втім, такі дії він називає "крайнім заходом, який може бути".