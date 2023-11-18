Орбан назвав відкриття переговорів про вступ України до ЄС "помилкою" і пообіцяв її виправити

Віктор Орбан ніяк не може вгамуватися. На з'їзді своєї партії "Фідес" він вирішив вкотре повторити, що відкриття переговорів про вступ України до ЄС – помилка. Каже, що наша держава "поки не готова".

Угорський прем'єр-міністр частину своєї промови присвятив баченню самого Європейського Союзу. На його думку, у ньому впродовж найближчих місяців будуть "серйозні політичні баталії".

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Нарікав на ЄС і Україну

Він також згадав обговорення змін до бюджету та "виправлення помилкової обіцянки Україні розпочати переговори" про вступ до Євросоюзу. Як наголосив Віктор Орбан, "Україна зараз перебуває на відстані світлових років від Європейського Союзу".

Ми чинимо опір махінаціям брюссельських бюрократів, ми чинимо опір навалі мігрантів, ми чинимо опір гендерній пропаганді, ми чинимо опір ілюзіям війни, ми чинимо опір непідготовленому членству України в ЄС, ми чинимо опір "зеленим" ідеологіям, які все частіше демонструють ознаки комунізму і навіть якобінства,

– наголосив на з'їзді Орбан.

Водночас угорський прем'єр каже, що Угорщина не повинна покидати Євросоюз. Натомість вона повинна змінювати його, адже, переконаний він, без "радикальних змін" він "просто розвалиться".

Ми не хочемо, щоб Європа і Угорщина перетворилися на музей просто неба,

– додав він.

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