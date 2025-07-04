2 варіанти: як Євросоюз може прийняти Україну, попри позицію Угорщини

Угорщина блокує процес вступу України до Євросоюзу. Є варіанти, як обійти деструктивні дії Віктора Орбана, але там не без нюансів.

Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що Угорщина виступає проти вступу України до ЄС. Утім, Євросоюз тут може зробити певні кроки для нашої держави.

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Що можна зробити з Угорщиною

Як наголосив Буряченко, Євросоюз має два варіанти, як продовжити процес євроінтеграції України, попри дії Угорщини. Не варто забувати про статтю 7 в Договорі про Європейський Союз, яка може заблокувати рішення того ж Орбана щодо євроінтеграції нашої держави.

Попри це, навряд чи в ЄС підуть на такий радикальний крок. Вони завжди намагаються шукати більш-менш збалансоване рішення між сторонами, які конфліктують.

Якщо зараз застосують 7 статтю проти Угорщини, то вони ризикують дестабілізувати політичний ландшафт в ЄС. Такий варіант можливий, щоб показати тому ж Орбану, що він не може шантажувати увесь ЄС. Але не варто говорити, що там на 100% підуть на цей крок,

– зазначив Буряченко.

Є другий варіант, про який все частіше говорять у Європі. Там пропонують дочекатися парламентських виборів в Угорщині, які відбудуться у 2026 році. Цілком реально, що далі там буде проєвропейська коаліція без Орбана. Тоді проблем з переговорами про вступ України до ЄС не буде.

Додамо, зараз Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до ЄС. Там знову розповідають, що це рішення може втягнути європейську спільноту у війну з Росією.