Україна отримала всі умови для вступу до ЄС: передано останні 3 кластери

Українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови за останніми трьома переговорними кластерами. Україна вперше має повний пакет вимог для вступу до ЄС.

Тепер Україна розпочинає роботу над реалізацією всіх умов для вступу. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Які нові вимоги отримала Україна для вступу до Євросоюзу?

Українська делегація під час роботи в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними 3 переговорними кластерами. Йдеться про:

кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток",

кластер 4 "Зелений порядок денний та стале з'єднання",

кластер 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

Так, Україна вперше в історії отримала повний пакет умов, необхідних для вступу до ЄС.

Раніше, у грудні, українська сторона вже отримала відповідні бенчмарки за кластерами:

1 "Основи процесу вступу до ЄС",

2 "Внутрішній ринок",

6 "Зовнішні відносини".

Наступним етапом є виконання визначених вимог, закриття переговорних кластерів і підписання договору про вступ. Це стане фінальним кроком на шляху до повноправного членства України в Європейському Союзі.

