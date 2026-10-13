ЄС розблокував для України ще два переговорних кластери

У вівторок, 13 жовтня, Рада Європейського Союзу в Люксембурзі офіційно відкрила два нові кластери у переговорах про вступ України. Йдеться про кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Таким чином, Київ відкрив вже 4 з 6 кластерів. Про це повідомив кореспондент "Європейської правди" з Люксембургу.

Що відомо про рішення Євросоюзу?

Відповідне рішення ухвалили на міжурядовій конференції Україна – ЄС у Люксембурзі, яка відбулася одразу після засідання Ради ЄС у загальних справах.

В результаті ЄС розблокував для України кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання". Про завершення цього етапу офіційно оголосив міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн.

Він також підкреслив необхідність дотримуватись високого темпу подальших реформ для збереження позитивної динаміки євроінтеграційного треку. Представники блоку закликали Київ продовжити виконувати реформи у межах напряму "Основи"

Ми заохочуємо Україну виконувати подальші реформи передусім з кластеру "Основи",

– наголосив Бірн.

Передумовою для цього кроку стало схвалення Верховною Радою законодавчих змін щодо освіти. Це дозволило врегулювати розбіжності та зняти вето Угорщини, яка тривалий час блокувала затвердження результатів скринінгу.

Нагадаємо, що 14 липня 2026 року Україна та ЄС узгодили відкриття кластера 6 "Зовнішні відносини". Також зауважимо, що перший переговорний блок "Основи" був відкрили ще 15 червня цього року.