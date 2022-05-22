Вступ України до ЄС, ймовірно, займе 15 або 20 років, – міністр делегатів при МЗС Франції

Вже незабаром Україна дізнається рішення Єврокомісії щодо вступу нашої країни до ЄС. Деякі скептики вважають, що процес буде тривалим.

Україна сподівається на швидке приєднання до європейської сім'ї. Наша країна показала, що готова відстоювати демократичні цінності та протистояти такій загрозі як Росія.

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Вступ України до ЄС: прогноз з Парижа

Державний секретар Франції у справах Європи Клеман Бон вважає, що процес вступу України до ЄС буде не надто швидким. За його прогнозами, Україна стане повноправним членом ЄС через роки.

Треба бути чесними. Якщо ми скажемо, що Україна вступить до ЄС через 6 місяців, 1 рік чи 2 роки – це буде брехня. Ймовірно, це займе 15 – 20 років. Але ми зобов'язані створити такий політичний проєкт, в якому українці зможуть брати участь,

– заявив Бон.

Вступ України до ЄС: коротко про останні події

Президент Франції просуває свою ідею нової європейської спільноти. Він прагне створити "Європейське політичне співтовариство", яке стане доповненням до ЄС, але не його альтернативою. Саме в цьому проєкті Макрон пропонує місце Україні. Туди також мають увійти інші демократичні країни, які прагнуть стати членами ЄС.

Європарламент прийняв рішення про скасування мит на українські товари. Таким чином Європа хоче допомогти українській економіці, яка потерпає через напад Росії.

Вже в червні Єврокомісія має надати свою відповідь щодо вступу України у ЄС. Очікується, що ми отримаємо статус кандидата на вступ, але про повноправне членство наразі не йдеться. Зокрема, Європа боїться, що війна відважних українців з російськими окупантами може затягнутися. Окрім того, ЄС нести відповідальність за економічну ситуацію в Україні, яка після війни та руйнувань буде потребувати великої підтримки. Саме тому ініціатива Макрона може втілитися у реальність, адже вона спрямована на надання "політичної Європи" без членства ЄС.

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