На зустрічі Люблінського трикутника обговорили розблокування процесу вступу України до ЄС

У середу, 16 липня, Андрій Сибіга взяв участь у засіданні Люблінського трикутника на рівні глав зовнішньополітичних відомств України, Литви та Польщі. Зокрема, дипломати обговорили, як розблокувати переговорний процес про вступ України до ЄС.

Зустріч відбулася до п’ятої річниці створення формату. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова міністра закордонних справ України на пресконференції за результатами засідання.

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Як розблокувати вступ України до ЄС?

За словами Сибіги, учасники зустрічі дуже предметно та детально обговорили, як розблокувати переговорний процес про вступ України до Європейського Союзу.

Для угорського вето немає жодних переговорних підстав. Знову ж таки Радек згадував Liberum Veto. Так, воно відіграє і позитивну роль, але має і зворотну сторону, коли стає перешкодою для певних процесів і це власне про кейс угорський,

– зауважив міністр.

Політичний волюнтаризм не може блокувати розширення ЄС, адже Україна виконала своє "домашнє завдання" щодо відкриття щонайменше трьох кластерів.

Окрім того, очільник українського МЗС подякував польській стороні за її "надзвичайно успішне" головування в ЄС і висловив сподівання на данське.

Нагадаємо, 1 липня Данія розпочала своє 6-місячне головування у Раді ЄС. Країна пообіцяла чинити "максимальний тиск" на Угорщину задля відновлення заблокованого Будапештом процесу вступу України.

Копенгаген "працює над пошуком рішень", які включатимуть додаткове слухання за процедурою статті 7 – це може позбавити Угорщину права голосу в ЄС через серйозні порушення принципів союзу.