800-тисячна армія України може стати великим внеском для НАТО, – Зеленський про вступ до Альянсу

Президент Зеленський вкотре наголосив, що вступ України до НАТО є гарантією безпеки для нашої країни. Він вважає, що 800-тисячна українська армія може стати бонусом для Альянсу.

До того ж членство України в НАТО є "найдешевшим" варіантом для наших союзників. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Associated Press.

Дивіться також Не Росія: Зеленський відповів, хто має вирішувати, чи ставати Україні членом НАТО

Мілітаризація Європи обійдеться надто дорого

Україна наразі має 800 тисяч осіб в армії, а це великий внесок і людського капіталу, і фінансового.

"Я дійсно вірю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх... Це буде сигналом, що не Росія вирішуватиме, хто має бути в НАТО, а хто ні, а США вирішуватимуть. Я думаю, що це велика перемога для Трампа", – сказав президент.

Зеленський зауважив, якщо Україна не буде в НАТО, то нам у будь-якому випадку доведеться максимально зберегти кількість військ. Бо армія – це також наші гарантії безпеки.

Ми у будь-якому випадку збережемо сильну армію. Але питання розміру цієї армії, і тоді це будуть великі витрати Європи. Ви це побачите – та техніка, яка стоїть у нас, вона і буде стояти. Всі будуть розуміти нам ще потрібно більше,

– сказав він.

Президент додав, що Європа наразі не має сильних армій, тому згодом вона буде мілітаризована, що обійдеться дуже дорого.

"Ми бачимо вартість цієї війни для нас, для росіян, для всіх. А тепер уявіть, що кожна країна Європи почне глобальну мілітаризацію", – додав він.

Всі кошти, які у Європі йдуть на гуманітарну та соціальну допомогу будуть витрачатися на мілітаризацію. І це, за словами Зеленського, буде вибір України чи США, а самого європейського континенту.