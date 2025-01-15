Наполягаю, аби країни НАТО видали Україні запрошення до членства в Альянсі, – Дуда
- Президент Польщі Анджей Дуда наполягає, щоб НАТО видало Україні офіційне запрошення до членства в Альянсі.
- Дуда висловив постійну підтримку України в її прагненнях стати частиною ЄС та НАТО, підкресливши важливість виконання завдань для вступу.
- Дуда підкреслив, що членство в НАТО можливе лише після припинення бойових дій і закликав до надання реальних гарантій безпеки Україні.
Президент Польщі Анджей Дуда запевнив про постійну та наполегливу підтримку України в її прагненнях стати частиною Європейського Союзу та НАТО. Він також наголосив, що наполягатиме на тому, аби Альянс видав Києву офіційне запрошення до членства.
Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Варшаві. Крім того, Дуда висловив сподівання, що завдання для вступу України до ЄС будуть виконані.
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Що Дуда пообіцяв Зеленського
Під час виступу Дуда повідомив, що запевнив Зеленського в своїй постійній на наполегливій діяльності у підтримці України.
Після 2022 я ініціював письмо до лідерів НАТО і ЄС, я говорив про необхідність, аби Україна отримала запрошення до вступу в ЄС,
– зазначив польський лідер.
Він також висловив сподівання, що Україна зможе виконати усі завдання задля вступу до ЄС.
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"Я сподіваюсь, що ми зможемо виконати всі завдання щодо вступу в ЄС. Основа справа – це гарантії, які можуть надати країни НАТО, і найголовніша гарантія це членство в НАТО. Звичайно, це можливе лише після припинення бойових дій", – заявив Дуда.
Крім того, президент Польщі закликав країни НАТО видати для України запрошення до членства в Альянсі. Дуда зауважив, що це стане першим кроком до "надання реальних гарантій безпеки".