Міністр оборони Нідерландів назвав подолання корупції умовою вступу України в НАТО

Міністр назвав важливу умову вступу України до НАТО. Для цього нашій державі потрібно побороти корупцію.

Таку позицію очільник оборонного відомства Нідерландів озвучив журналістам Reuters. Країнам НАТО потрібно буде обговорити умови отримання Україною запрошення до членства та приєднання до Альянсу.

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Яку умову має виконати Україна для запрошення до НАТО

Як розповів журналістам Брекельманс, станом на сьогодні серед лідерів країн – членів Альянсу немає одностайної думки стосовно відповіді на заклик Володимира Зеленського надати Україні запрошення для вступу у НАТО.

Щоб досягти необхідного консенсусу, союзники повинні узгодити чіткі критерії, яким має відповідати Україна, щоб отримати запрошення. Якщо ви не матимете такої ясності заздалегідь, я не думаю, що 32 члени Альянсу погодяться надати запрошення,

– зазначив міністр.

Відповідаючи на питання про те, які умови Україні потрібно виконати, міністр оборони Нідерландів назвав боротьбу з корупцією.

До речі, нещодавно міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що під час обговорення питання запрошення Києва до членства в НАТО жоден із союзників не висловився проти. Водночас представниця США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що "у короткостроковій перспективі НАТО не планує запрошувати Україну".