Україна приречена бути мілітаризованою: що потрібно нашій країні для безпеки від партнерів

Ядерна зброя не стане гарантією безпеки для нашої країни, а вступ України в НАТО є дискусійним питанням. США поки має сильнішу позицію, ніж Європа в Альянсі, яка не може забезпечити власну безпеку.

Натомість наступні протистояння та війни у світі відбуватимуться в морях та океанах, до того часу Україна повинна перемогти агресора. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зауваживши, що нашій країні потрібні певні договори безпеки.

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Чи гарантує Захід безпеку нашій країні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив на необхідності збільшення витрат на оборону країн-членів Альянсу та акцентує увагу на ролі Європи щодо перемоги України.

"Без цього Європа має слабку позицію у розмові з Трампом. Поки Європа не здатна забезпечити власну безпеку без сподівання на США, то США завжди будуть перетворювати НАТО не в розмову рівних, а в розмову з тими, кого захищають і тих, хто захищає", – зауважив політолог.

Саакян переконаний, що нашій країні потрібні мережеві союзи, договір безпеки з Великою Британією та мілітаризація.

Україна приречена бути мілітаризованою, тоді ми зможемо вискочити з петлі глобальної війни, бо ключовим театром, на мою думку, буде море, океан торговельні шляхи. В наступному десятилітті ми зможемо говорити про Україну як тиху гавань, коли весь світ палає,

– наголосив він.

Політолог додав, що ядерна зброя не є гарантією безпеки для нашої країни, навіть при її застосуванні ситуація та позиція Кремля не зміниться. Якраз таки відсутність в Україні ядерної зброї є запобіжником її застосування росіянами.