Україна зараз дуже близько до НАТО, – посол Британії

Україна продовжує шлях до членства в НАТО. Посол Британії в нашій державі наголосив, що ми близькі до цього.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс вважає, що Україна вже близько до вступу в НАТО. Водночас він не може сказати, коли саме буде запрошення.

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Україна буде потужним союзником

За словами Гарріса, не тільки Україна буде в НАТО, але також і НАТО буде сильнішим з Україною. Він також висловив сподівання, що скоро наша держава переможе у війні. водночас він розуміє, що навіть після цього загроза все одно залишається.

І наша перспектива – це перспектива нашого майбутнього союзу з Україною, і що Україна буде потужним союзником для Великої Британії в рамках НАТО, щоб гарантувати безпеку Європи,

– пояснив він.

Він відмовився уточнити можливість так званого гібридного членства України в НАТО, наприклад, коли гарантії статті 5 не будуть розповсюджуватись на якісь окремі території.

Чесно, я не знаю, коли і яким чином, але я впевнений, що Велика Британія буде поруч з Україною, підтримуватиме Україну на шляху до НАТО. Україна зараз дуже близько до НАТО, і через нашу оперативну співпрацю,

– підкреслив посол.