"Путін – патологічний брехун": в МЗС нагадали, як Росія підтримувала вступ України до НАТО

Росія роками намагається виправдати свою агресію проти України нібито "загрозою" з боку НАТО. Однак ще у 2004 глава Кремля Володимир Путін відкрито підтримував розширення Альянсу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію речника МЗС України Георгія Тихого в соцмережі X.

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Як Путін підтримував вступ України в НАТО

У МЗС зазначають, що російські заяви про розширення НАТО як "причину" війни проти України не витримують жодної критики. Особливо на тлі слів самого Путіна, які він озвучував ще у 2004 році.

Кожна країна має право вибрати той варіант, який вона вважає найбільш ефективним для забезпечення своєї безпеки,

– заявив Путін 8 квітня 2004 року.

Ба більше, глава Кремля висловлював сподівання, що розширення НАТО "зміцнить довіру в Європі та в усьому світі". Однак сьогодні, за словами Путіна, Росія "обурена" розширенням Альянсу, яке, ймовірно, становить "загрозу" для країни-агресорки.

Заява Путіна від 8 квітня 2004 року / Фото Георгія Тихого

"Путін – патологічний брехун, який намагається переписати історію та виправдати свою імперську завойовницьку війну. Улюблена пропагандистська казка Росії про "обіцянки" НАТО 1990 року Москві не рухатися на схід також була неодноразово спростована, в тому числі Горбачовим, радянським лідером того часу", – наголошує Тихий.

Він додав, що правда полягає у тому, що розширення НАТО ніколи не було реальною загрозою для Росії. Воно лише позбавляло її можливості захоплювати суверенні європейські країни.

Це завжди було рушійною силою прагнення країн Центральної та Східної Європи приєднатися до НАТО. Щоб захистити своїх дітей від війни Росії та спроб колоніального панування,

– зазначив речник МЗС.

Крім того, Тихий підкреслив, що про це потрібно пам'ятати, коли Путін або хтось інший буде заявляти, що нібито саме НАТО "спровокувало" Росію на напад на сусідні країни.