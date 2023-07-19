Україна має стати 33 членом НАТО наступного року, – Резніков розповів про символізм та знаки

Олексій Резніков сподівається, що у 2024 році Україна стане 33 членом НАТО. Міністр оборони пояснив, чому йому подобається ця цифра.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше висловлював сподівання, що наша держава стане 33-м членом НАТО, а Швеція – 32-м. На пресконференції 19 липня його попросили пояснити свою думку.

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Що Резніков думає про цифру 33

Голова Міноборони розповів про символізм цифри 33. Вперше він його побачив у Литві. Коли міністр був у Вільнюсі, він перед самітом НАТО піднявся на вежу Гедиміна. Тоді у литовській столиці оголосили програму на підтримку України та запустили у повітря 33 тисячі жовто-блакитних кульок. Резніков побачив їх з Башти Гедимінаса.

Це символ цифри 33, що Україна має стати 33-м членом НАТО,

– зауважив він.

Чому Україна має бути в НАТО

, у 2024 році Україна буде відзначати свій 33-й День Незалежності, що теж може бути символічним.

Резніков пояснив, чому нашій державі варто надати членство в Альянсі. Він нагадав, що у 2024 році відзначатиметься 75-та річниця НАТО. Альянс створювався для протистояння агресії СРСР або Росії.

Як пояснив міністр, Україна – це єдина на сьогодні держава, що має практичний досвід успішного військового протистояння так званій "другій армії світу". На його думку, інших аргументів для запрошення нашої країни до НАТО більше не потрібно. Адже український досвід, спроможності та сумісність з країнами Альянсу говорять про те, що вони мають бути зацікавленими у членстві України. Також він назвав майбутню перемогу нашої країни у війні з Росією "важливим домашнім завданням".

Що думають у США про вступ України до НАТО