Відмови України від НАТО "недостатньо": у Росії поставили новий ультиматум для закінчення війни

Росія наполягає на скасуванні рішення Бухарестського саміту НАТО, ухвалене у 2008 році у Румунії, яке передбачає майбутнє членство України у Північноатлантичному альянсі.

Відповідну заяву зробила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у вівторок, 18 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Яку умову висунула Захарова

Російська пропагандистка наполягає на тому, що Москві недостатньо просто не приймати Україну до НАТО. За її словами, в Альянсі мають офіційно відмовитися від обіцянки, яку дали в Бухаресті у 2008 році.

В іншому разі ця проблема й надалі отруюватиме атмосферу на європейському континенті,

– заявила Захарова.

Довідково. У 2008 році Німеччина та Франція заблокували надання Україні плану дій щодо членства в НАТО, побоюючись ескалації з боку Росії. Тоді нашій державі пообіцяли вступ до Альянсу "колись".

До слова, Володимир Зеленський ще під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 15 лютого повідомив, що не відмовиться від членства України в НАТО. Президент наголосив на важливості сильних гарантій.