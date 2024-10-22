Не все від нього залежить: що Байден може надати Україні до кінця каденції

Президент США Джо Байден дійсно може розв'язати деякі питання до кінця каденції. Проте є ті, на які він не може повпливати. Зокрема, це постачання Україні зброї великої дальності. Для цього потрібна синхронізація Білого Дому та Конгресу.

Але Конгрес пішов на виборчу кампанію, не проголосувавши за надання Україні озброєння з радіусом дії більш як 500 кілометрів. Відповідно тут жодних нових рішень не варто й чекати. Утім, політолог та партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун сказав 24 Каналу, що можна очікувати інших речей, які вплинуть на здатність України бити вглиб Росії.

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Про удари по Росії

Політолог вважає, що до кінця каденції Джо Байден може надати Україні дозвіл на удари зброєю американського виробництва в російські тили. Це, своєю чергою, означатиме, що зникнуть будь-які обмеження для подібного використання озброєння іншими нашими союзниками – Німеччиною, Францією, Великою Британією та, можливо, декількома іншими державами.

Тому цього рішення нам точно дуже бракує, і воно дозволило б не тільки мати згоду на такі удари, але й безпосередньо бити цією зброєю,

– зауважив Максим Джигун.

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Про вступ України в НАТО

Північноатлантичний альянс – колективний орган, але з безсумнівним переважанням США. Тому приєднання України до НАТО залежить винятково від політичної волі адміністрації американського президента. Зрозуміло, що воно не відбудеться за 2 місяці чи навіть рік.

Принаймні лунання тези про готовність запросити Україну безперечно з певними умовами, часовими рамками і багатьма нюансами, але було б дуже важливим для нас проривом у цих тривалих і непростих відносинах з блоком, які тягнуться із 1990 років і ніяк не перейдуть рівень, який дозволить відчувати плече західних партнерів,

– наголосив політолог.

Щодо 5 мільярдів доларів, які залишилися з великого оборонного пакета, їх з великою імовірністю використають у найближчі 2 місяці. Тому є надія, що фронт не посиплеться через відсутність якоїсь військової номенклатури.