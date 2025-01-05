Все решта – не показник: які кроки можуть гарантувати безпеку України

Військова допомога Україні є волею союзників, але точно не гарантіями безпеки. Те ж саме стосується й НАТО, члени якого не мають прямого зобов'язання підтримувати нашу країну. Натомість є інші варіанти гарантій безпеки.

Мовиться про власні потужності. Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що українцям варто налагодити свій військовий потенціал: від людей до зброї.

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Гарантії безпеки для України

Військовий оглядач наголосив, що, перш за все, Україні потрібно розраховувати лише на себе. Наша країна не є членом НАТО, тобто не має впевненості, що інші країни через зобов'язання будуть постачати військову допомогу та підтримувати іншими шляхами.

Гарантія безпеки для України – це сила власних військових спроможностей. Крім кроків, які має робити влада, це допомога союзників. Якщо Україна не вступає в НАТО або не отримує гарантій безпеки від США, то все решта – це не гарантії,

– наголосив Шарп.

Якщо чинна влада будь-якої країни зараз надає нашій країні підтримку, ніщо не гарантує, що при зміні влади цей процес буде продовжуватись. Україна ж не матиме право через це висувати претензії, адже зараз допомога для нашої держави – це добра воля політиків інших країн.

Цікаво! Міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко висловив думку про те, що Україна, крім НАТО, може мати 2 варіанти гарантій безпеки. Мовиться про двосторонні угоди з ядерними державами (США, Велика Британія та Франція) або ж ядерну зброю.

Крім того, політолог зауважив, що потрібно відрізняти допомогу. Поки що ніхто не вважає за потрібне надати Україні власні військові сили.

Тому українцям потрібно самостійно забезпечити цю потребу, а також наростити виробництво ракет, які є важливим фактором стримування ворога у мирний час.

До речі, президент України Володимир Зеленський заявив, що "план Б" щодо дієвих гарантій безпеки, окрім НАТО, полягає у відповідній зброї, армії та далекобійних можливостей. Поки що наша країна має певні гарантії у вигляді санкцій проти Росії та фінансів, але цього недостатньо.