Замість НАТО: що США та ЄС могли б зробити для гарантій безпеки України, – Foreign Affairs

Ані адміністрація чинного президента США Джо Байдена, ні майбутня – Дональда Трампа не готові запропонувати гарантії безпеки України у форматі вступу в НАТО. Однак у цього є альтернативні варіанти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю Семюеля Чарапа, старшого політолога аналітичного центру RAND Corporation і експерта з російської політики, для видання для Foreign Affairs.

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Що можуть запропонувати Україні як альтернативу вступу в НАТО

Чарап пише, що вступ України в НАТО потребуватиме схвалення всіх 32 країн-членів Альянсу. Очікується, що цей процес буде тривалим, можливо, займе місяці, і залежатиме від впровадження Україною різних реформ, не пов'язаних з війною, що триває.

Політолог зазначає, що існують альтернативні методи надання Україні гарантій безпеки, які можуть виявитися більш ефективними. У публікації підкреслюється, що з часів Другої світової війни Сполучені Штати часто брали на себе двосторонні зобов'язання у сфері безпеки з союзниками та партнерами у постконфліктних сценаріях. Історичні приклади включають зобов'язання, взяті перед Південною Кореєю після Корейської війни та перед Ізраїлем після війни Судного дня 1973 року.

Ці підходи, які допомогли створити тривалі періоди відносної стабільності та миру, могли б стати моделями того, що може бути запропоновано Україні на майбутніх переговорах,

– мовиться в публікації.

Іншим видом гарантії безпеки може стати можливе членство України в ЄС. Якщо Україна приєднається до Євросоюзу, вона зможе скористатися положенням про взаємодопомогу, яке зобов'язує країни-члени ЄС надавати допомогу та підтримку будь-якому члену, який став жертвою збройної агресії.

Крім того, аналітик підкреслює важливість того, щоб союзники України стратегічно продумали, як ефективно озброїти Україну з метою встановлення тривалого миру в регіоні.

"Якщо Київ буде переконаний, що його безпека гарантована, він зможе зосередитися на економічному відновленні та демократії, а не на тому, щоб стати гарнізонною державою", – пише Чарап.

Експерти наголошують на важливості накладання довготривалих наслідків на агресію Кремля, щоб утримати Росію та інші країни від вторгнення на територію їхніх сусідів. Попри очікування, що президент Путін оголосить про перемогу після завершення бойових дій, аналітик Чарап наполягає на тому, що у міжнародної спільноти не повинно скластися враження, що Росія не зіткнулася з жодними наслідками за свої дії.

З цією метою він пропонує Заходу розглянути можливість збереження певних санкцій та експортного контролю як довгострокових заходів – потенційно до повного виведення російських військ з України.