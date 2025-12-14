Це компроміс з нашого боку, – Зеленський назвав альтернативу вступу НАТО для України

Українська сторона може піти на компроміс щодо амбіцій вступити в НАТО. Альтернативою можуть бути двосторонні гарантії безпеки від США за 5 статтею НАТО, а також гарантії від європейських партнерів та інших країн.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування із журналістами.

Що сказав Зеленський про НАТО і гарантії безпеки?

Володимир Зеленський зазначив, що українським бажанням з самого початку був вступ до НАТО і це були б реальні гарантії безпеки. Однак такий напрямок деякі партнери в США і Європі не підтримали.

Сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США, а саме гарантії Article 5 (стаття 5 НАТО – 24 Канал) від США для нас і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн, Канади, Японії тощо. Ці гарантії безпеки для нас – це можливість, щоб не розпочався ще один прихід російської агресії. І це вже компроміс з нашого боку,

– наголосив він.

Довідково! У Статті 5 Північноатлантичного договору йдеться, що збройний напад на одного з членів Альянсу вважатиметься нападом на них усіх і тягне за собою ініціювання обов’язку усіх членів приходити на захист один одного.

Що ще відомо про майбутнє України в НАТО?