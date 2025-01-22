Все залежить від позиції Трампа: Зеленський оцінив перспективи України вступити в НАТО

Володимир Зеленський заявив, що у питанні членства України в НАТО все залежить від позиції США. Він впевнений, що новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може вплинути на питання про вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради в Давосі.

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Зеленський висловився про членство України в НАТО

Президент Зеленський заявив, що від початку деякі держави вели непрозору політику щодо України і не підтримували її вступ до НАТО.

"Це були просто неправдиві слова, що Україна буде в НАТО, тому що минали десятиріччя, а Україна так і не стала членом НАТО. Це було нечесно", – підкреслив він.

Лідер України акцентував, що США та Німеччина мали слабку позицію щодо вступу України до НАТО і вели діалог з росіянами з цього питання.

Проте, на думку президента, вони програли цей діалог, тому що завжди апелюють до того, що колись були якісь домовленості з росіянами.

"А чому ви раптом домовлялися без нас про нас? Ми – незалежна країна. Чому ще у 1990-х, 2000-х і далі постійно домовлялися про Україну без нас, які у нас повинні бути гарантії безпеки?... Я хотів би вирівняти рівень поваги інших до України. І ми боремося за гарантії безпеки, ми хочемо бути в НАТО, більшість країн блоку нас підтримують", – висловився Зеленський.

За його словами, на сьогодні є 4 країни, які не підтримують Україну в НАТО: США, Німеччина, Словаччина і Угорщина.

"Питання НАТО залежить конкретно від США і від позиції президента. Якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО – ми будемо в НАТО, всі будуть за. Якщо Трамп не буде готовий бачити нас у НАТО – ми не будемо в НАТО", – зазначив президент Зеленський.