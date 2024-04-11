Словаччина не буде перешкоджати Україні на шляху до ЄС, – Фіцо

Словаччина не чинитиме перешкод на шляху України до Європейського союзу (ЄС). Братислава хоче допомогти нашій державі в євроінтеграції.

Про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив під час пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем. Вона відбулася сьогодні, 11 квітня, інформує 24 Канал.

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Словаччина не буде перешкоджати Україні на шляху до Євросоюзу

Фіцо анонсував, що Словаччина візьме участь в Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії з 15 по 16 червня.

Підсумовуючи зустріч з українським колегою, Фіцо заявив, що сторони сьогодні схвалили дорожню карту щодо співробітництва між країнами.

Крім цього, прем'єр виступив із засудженням російської агресії, заявивши, що вторгнення було порушенням міжнародних угод. Фіцо додав, що Київ та Братислава можуть співпрацювати в гуманітарній і цивільній сферах.

Також Фіцо запевнив, що Словаччина не буде перешкоджати Україні на шляху до Євросоюзу. Він висловив підтримку Україні на її шляху до ЄС.

Ми не є країною, яка чинитиме перешкоди на вашому шляху. Навпаки, ми хочемо допомогти,

– запевнив Фіцо.

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