У Брюсселі вже рахують депутатів від України в Європарламенті: речник МЗС про вступ до ЄС

Вступ України до Євросоюзу залишається пріоритетною метою, тож країна вже виконала необхідні кроки для початку переговорного процесу. Попри формальні затримки, робота над процедурами вступу триває.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України.

Чи можливий вступ України до ЄС найближчим часом?

За словами Тихого, Україна вже виконала ключові вимоги для відкриття кластерів та фактичного початку переговорів щодо вступу до ЄС. Хоч формальне відкриття деяких етапів досі не відбулось, Київ продовжує працювати над процедурними моментами паралельно, навіть без офіційного запуску процесу.

Коли з'явиться можливість формально закріпити результати, увесь пройдений шлях буде підтверджено. Це дозволяє не втрачати часу через політичні перепони.

Я переконаний, що це тимчасове явище. Вступ України до Європейського Союзу – це вже фактично сформована реальність. У Брюсселі та інших столицях ЄС це розуміють і вже прораховують кількість депутатів від України в Європарламенті, зміни в інституціях, механіку роботи. Процес незворотний, він уже на своїх рейках,

– додав речник.

Тихий переконаний, що наразі важливо розробити механізм прискореного вступу України до ЄС, навіть якщо деякі питання потребують додаткових опрацювань. Головне, каже речник, політично закріпити статус України як члена Європейського союзу – це унеможливить спроби Росії відокремити країну від європейського простору та матиме принципове значення для безпеки та стабільності держави.

Членство в ЄС як гарантії безпеки: що відомо?