Може бути і раніше, – фон дер Ляєн про те, чи може Україна вступити в ЄС до 2030 року

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відповіла, чи може Україна стати членом Євросоюзу до 2030 року. Вона припустила, що якщо наша держава втілюватиме реформи з поточною швидкістю і якістю, то зможе стати членом ЄС раніше ніж 2030 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її заяву під час пресконференції у Києві 24 лютого.

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Чи може Україна стати членом Євросоюзу до 2030 року

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що вражена швидкістю і якістю реформ, які проводить Україна у дуже складних умовах.

"Я зараз бачу дуже багато процесів вступу України до ЄС. Я надзвичайно вражена швидкістю і якістю, з якою Україна проводить реформи на шляху вступу до ЄС, проводить ці кроки, і це дуже складні кроки", – сказала вона на спільній пресконференції Володимира Зеленського та іноземних лідерів до роковин повномасштабної війни в Україні у Києві.

Як підкреслила президентка Єврокомісії, якщо лише буде встановлена дата вступу, тоді інші країни-кандидати негайно будуть просити встановлення дати і не зважатимуть на процес.

Якщо Україна буде рухатись такими ж темпами, то вона потрапить до Європейського Союзу навіть раніше, ніж 2030 рік. Тож давайте працювати, зберігаючи цей темп,

– наголосила фон дер Ляєн.