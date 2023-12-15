План роботи є, починаємо вже з понеділка, – Стефанішина щодо переговорів про вступ до ЄС

Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення щодо початку переговорів про вступ України в ЄС. Далі українські та європейські лідери мають обговорити подальші кроки щодо євроінтеграційного процесу нашої держави.

Перші перемовини вже мають відбутися наступного понеділка 18 грудня. Про це в ефірі телемарафону розповіла віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає 24 Канал.

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Україна робить наступні кроки щодо переговорів про вступ в ЄС

Стефанішина наголосила, що буквально через 15 хвилин після ухвалення рішення про початок перемовин з Україною про вступ до ЄС у неї був дзвінок з Європейської комісії. Єврокомісари зазначили, що вже в понеділок, 18 грудня, українська та європейська сторона будуть проводити перемовини щодо наступних кроків.

Тому план роботи є,

– сказала віцепрем'єрка.

Вона також додала, що під час нових переговорів сторони будуть враховувати "геополітичну шахівницю" і вже після цього визначати строки вступу нашої держави до Європейського Союзу.

"Найважливіше й остаточне геополітичне рішення ухвалено – почати переговори з Україною та Молдовою. А далі вони триватимуть стільки, скільки буде потрібно, щоб усі наші інтереси були враховані", – зауважила вона.

В Угорщині сказали, що Україна має ще "70 разів подолати вето" для вступу

Політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан пояснив відхід свого боса із залу під час вирішального голосування щодо початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Радник наголошував, що, попри рішення саміту, Будапешт залишається твердим у переконанні, що Україна недостатньо підготовлена до переговорів з ЄС і виступає проти початку цього процесу.

Проте 26 держав-членів ЄС дотримуються протилежної думки. Після тривалих переговорів Угорщина вирішила вийти із зали засідань і утриматися від голосування – не щоб перешкодити результату, а уникнути співпраці в ухваленні помилкового, на нашу думку, рішення,

– написав він.

Радник прем’єр-міністра Угорщини також наголосив на вимозі для держав-членів ЄС досягти одностайного консенсусу щодо точних рамок поточних переговорів для вступу України.

"Крім того, протягом наступних років буде потрібно щонайменше 70 одностайних рішень для схвалення вступу України до ЄС", – підсумував радник Орбана.

Попри це, він не уточнив, чому в нових випадках переговорного процесу щодо вступу України в ЄС Угорщина знову не може утриматись і розблокувати ухвалення цих рішень.