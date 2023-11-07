Угорщина обіцяє блокувати початок переговорів про вступ України в ЄС: що вимагає Будапешт

В Угорщині заявляють, що блокуватимуть початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Будапешт обіцяє блокувати початок переговорів, доки Україна не виконає угорські вимоги щодо мови освіти.

Відповідну заяву зробив політичний директор прем'єра Угорщини Балаш Орбан. Водночас він зауважив, що Угорщина є прихильником зближення України з ЄС.

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"Угорщина завжди була прихильником зближення України з Європейським Союзом", – сказав він, додавши однак, що більш жорсткий мовний закон все змінив.

Ми блокуватимемо доти, доки проблема не буде вирішена,

– заявив Орбан.

Політичний директор прем'єра Угорщини вважає, що "нові закони зробили життя угорців в Україні нестерпним".

Мовиться про нещодавно запроваджений в Україні закон, який зобов'язує меншини, а не лише угорську, отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою.

В Угорщині нібито занепокоєні, що через закон діти, які ростуть в угорськомовних сім'ях в Україні, значно відставатимуть у навчанні.

"Позиція Угорщини абсолютно чітка: доки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію до Європейського Союзу", – наголосив він.

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