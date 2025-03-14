Зеленський назвав єдину країну, яка блокує вступ України до ЄС

Володимир Зеленський заявив, що вступ України до Євросоюзу блокує лише одна країна. І це Угорщина.

Про це президент України сказав під час зустрічі із журналістами, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про Угорщину та вступ України до ЄС

Володимир Зеленський зазначив, що кінцевою угодою закінчення війни будуть також економічні гарантії для України.

Пункт №1 економічних гарантій для України – членство в ЄС. Без альтернатив і без обговорення. Ні США, ні члени Європейського Союзу, які також про це знають, ніхто не проти. Всі підтримують це, крім однієї країни,

– наголосив український лідер.

Водночас президент спрогнозував, що в момент ухвалення остаточного рішення Угорщина "буде дивитися на політику США".

"Що стосується Європейського Союзу: рішення щодо членства України в ЄС блокує одна країна. Ця країна – Угорщина", – сказав Зеленський.

Що запропонувала Естонія для протидії Угорщині в ЄС

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що саме через вимоги Угорщини затягнулося продовження санкційного списку ЄС на шість місяців. Для ухвалення рішення довелося виключити зі списку трьох російських олігархів.

"З політичних міркувань Угорщина поставила продовження санкцій у залежність від виключення з переліку російських бізнесменів В’ячеслава Кантора, Михайла Дегтярьова та Гульбахор Ісмаїлової", – наголосив він.

Тсахкна підкреслив, що немає підстав для зняття чи послаблення санкцій проти Росії, адже вона не відмовилася від своєї мети – загарбати Україну та змінити європейську архітектуру безпеки. Тому естонський дипломат закликав призупинити право голосу Угорщини в Раді Європейського Союзу.

Угорщина систематично діє проти спільних інтересів безпеки Європи, тому ми повинні швидко зробити конкретні кроки та рухатися далі за процедурою статті 7, що передбачає призупинення права голосу Угорщини,

– додав глава МЗС Естонії.

Довідка! Стаття 7 Договору про Європейський Союз дозволяє припинити дію окремих прав держави-члена у разі серйозного і тривалого порушення нею засадничих цінностей ЄС.