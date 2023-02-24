Перспективи України в НАТО: Жданов припустив, яка може бути модель відносин

Українські військові показали свою майстерність в опануванні різних видів західного озброєння. Після війни, імовірно, вся українська армія перейде на такі зразки.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він має особисте бачення майбутньої взаємодії України та Північноатлантичного альянсу.

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Днями під час зустрічі з українськими журналістами прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Україна стане членом НАТО, до того ж вже зараз українські пілоти тренуються за стандартами НАТО.

Реформування ЗСУ

Жданов переконаний, що після війни головним питанням для України стане реформування армії і повний перехід на західні зразки озброєння.

Військовий експерт нагадав, що на попередньому саміті НАТО була прийнята резолюція стосовно запуску програми допомоги Збройним силам України щодо переходу на західні зразки озброєння.

Прогноз Жданова: дивитись відео

Можливості взаємодії України з НАТО

Жданов має власну модель бачення взаємодії України та НАТО після перемоги. Він припустив, що ми можемо стати партнерами з розширеними можливостями.

Можливо, для нас дещо змінять статут НАТО, щоб забезпечити нам колективну безпеку. Однак Альянс може залишити нас в статусі тієї сили і гарантії безпеки, яка буде стояти на варті, щоб не відновилася загроза з боку Росії,

– додав експерт.

Він наголосив, що вступ Альянсу у війну ознаменує одразу світову війну, натомість сильна озброєна Україна може бути гарантом того, що Росія більше не наважиться просуватися на схід європейського континенту.

Співпраця України та Північноатлантичного альянсу