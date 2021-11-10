Вступити не так просто, – Корнієнко про відбір "слуг народу"

У "Слузі народу" є приблизно тисяча формальних членів партії. Попри це, процес розгляду заяв постійно триває. Він не є таким простим, як може здатись.

Є система, за якою визначають, чи рекомендувати певну особу до вступу у партію. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

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"Не так просто вступити в партію "Слуга народу". Це, мабуть, правильно", – сказав Корнієнко.

За його словами, є багато людей, які хочуть вступити у партію, маючи власну вигоду.

Досвіди попередньої влади показали, що є завжди багато бажаючих використовувати у своїх інтересах навіть партквиток. Ми не хотіли б, щоб так було,

– зауважив Корнієнко.

"Ідейні" люди у партії

Він також розповів, що є люди, які ідейно зі "Слугою народу" з першого туру президентських виборів. Вони були або волонтерами команди, або членами комісій ще кандидата у президенти Володимира Зеленського.

"Багато з них насправді стали депутатами місцевих рад у себе на місцях, цей процес відбувся попри те, що була різна критика", – підсумував Корнієнко.

Інтерв'ю з Олександром Корнієнком на 24 каналі: дивіться відео