Уся Київська область звільнена від росіян, – Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили, що вся Київщина звільнена від росіян. Територію контролюють українські захисники.

Про звільнення Київської області від російських загарбників у мережі ввечері 2 квітня повідомили заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Київщина – вільна від росіян

Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область – звільнені від противника,

– зазначила Маляр.

Нагадаємо, раніше у Київській ОВА розповіли про небезпечні райони на Київщині.

Де у Київській області найнебезпечніше

У Київській області найбільш небезпечні напрямки – північ Вишгородського та Бучанського районів. Там зруйнована інфраструктура та подекуди немає зв'язку.

Загалом руйнування є у 35 з 69 територіальних громад області. Критичні у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській і Пісківській громадах.

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