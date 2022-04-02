Уся Київська область звільнена від росіян, – Міноборони
У Міністерстві оборони повідомили, що вся Київщина звільнена від росіян. Територію контролюють українські захисники.
Про звільнення Київської області від російських загарбників у мережі ввечері 2 квітня повідомили заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
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Київщина – вільна від росіян
Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область – звільнені від противника,
– зазначила Маляр.
Нагадаємо, раніше у Київській ОВА розповіли про небезпечні райони на Київщині.
Де у Київській області найнебезпечніше
У Київській області найбільш небезпечні напрямки – північ Вишгородського та Бучанського районів. Там зруйнована інфраструктура та подекуди немає зв'язку.
Загалом руйнування є у 35 з 69 територіальних громад області. Критичні у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській і Пісківській громадах.
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