Вся ця ситуація стосується мого заступника Каплунова, – командир РДК про перестрілку ГУР і СБУ

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін прокоментував стрілянину у Києві. За даними ЗМІ, участь у ній брали представники ГУР і СБУ.

За словами Капустіна, вся ця ситуація крутиться навколо його заступника – Степана Каплунова. Про це він сказав у коментарі 24 Каналу.

Які деталі навів Капустін?

Командир РДК розповів, що нещодавно у квартирі Каплунова відбувся обшук і він там був присутнім.

Протокол обшуку є, вилучено нічого не було, жодних підозрілих чи компрометувальних предметів у квартирі Степана Каплунова виявлено не було,

– зазначив він.

Капустін додав, двері було виламано. Тому у квартирі залишилися представники ГУР, які мають дочекатися майстра. Той має вставити новий замок.

Також на місці перебували представники поліції.

Командир РДК Денис Капустів прокоментував перестрілку ГУР і СБУ: дивіться відео

Що цьому передувало?

1 вересня в РДК заявили, що невідомі викрали заступника командира корпусу Степана Каплунова у дворі його власного будинку. Інцидент стався кілька місяців тому. На момент публікації цієї заяви місцеперебування Каплунова було невідомим.

Вранці 2 вересні у мережі з'явилися повідомлення про стрілянину у Києві. Начебто у ній брали участь представники ГУР і СБУ.

У СБУ спершу заявили, що їм спільно з ГУР вдалося запобігти теракту – його готували ворожі спецслужби проти одного з лідерів російського опозиційного руху.

Згодом у Службі безпеки уточнили, що оперативники та слідчі проводили обшук за однією з адрес, коли на них напала озброєна група людей. Нападники, як стверджують у спецслужбі, намагалися зірвати проведення процесуальних дій.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Зараз вулиця Шумського у Києві, де сталася перестрілка, перекрита.

На інцидент уже відреагував голова ОП Кирило Буданов. Як наголосив він, ніхто немає право безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази.