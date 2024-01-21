Більша частина України вкривалася "червоним": існувала загроза балістики з Півдня

У кількох регіонах України оголошували повітряну тривогу. Це було пов'язано із загрозою балістичного озброєння з південного напрямку.

У великій частині українських областей оголосили повітряну тривогу. Втім, вже за декілька хвилин дали відбої. Що відбувалося, читайте далі.

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Де існувала загроза балістики

Близько 13:00 на значній частині території України залунав сигнал про небезпеку. Згодом Повітряні сили попередили про загрозу балістики з Півдня.

Ось так приблизно виглядала карта тривог на початку + Полтавська область/ Фото моніторингові канали

Дуже скоро на Заході, у центрі та Сході дали відбої. Трохи довше вона протрималася на Півдні.

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Крім Донецької області,

– таке повідомлення з'явилося на офіційному каналі ПС о 13:14.

Зверніть увагу! О 13:46 тривога повернулася до низки областей. Для Харківщини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Миколаївщини, Херсонщини та Кіровоградщини – загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу.

Що означає "загроза балістики"

Слід зазначити, що спочатку багато моніторингових каналів написали про начебто зліт Міг. Взагалі, як зазначив канал "Лачен пише", ця тривога була доволі "дивною".

Повітряні сили повідомляють про загрозу балістики з Півдня (аж до Львова?). Дивна тривога, хтось кнопки переплутав певне,

– зауважив канал.

Нагадаємо, що застосування балістики означає переважно використання ворогом балістичних ракет типу "Іскандер", С-300 та запуски боєприпасів з ТРК "Точка У".

Які балістичні цілі Росія найчастіше застосовує / Фото канал "Радар"

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