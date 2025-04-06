Росіяни маскують китайські всюдиходи під "Тигр-М", щоб обдурити ЗСУ, –Defense Express

Росіяни переробляють китайські всюдиходи Desertcross-1000 на макети бронемашин "Тигр-М". Так вони намагаються обдурити ЗСУ та змусити витрачати боєприпаси на фальшиві цілі.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Defense Express. Росіяни, ймовірно, почали використовувати китайські всюдиходи Desertcross-1000 як макети бронетехніки, щоб заплутати українських військових.

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Китайські всюдиходи під виглядом бронетехніки

За інформацією видання, на всюдиходи встановлюють металеві каркаси та нові кузовні панелі, щоб візуально вони нагадували броньований автомобіль "Тигр-М". Наразі мова йде про кустарне виробництво, однак така техніка вже може виконувати функції хибних цілей на фронті.

Аналітики пояснюють, що це дешевий і ефективний спосіб змусити противника витрачати боєприпаси або дрони на знищення несправжньої цілі.

Ймовірно, ці всюдиходи не планують використовувати за прямим призначенням. У цьому випадку, зазначають експерти, не було б сенсу у створенні схожості з "Тигром-М".

У Defense Express додають, що макети техніки потрібні як з боку Росії, так і з боку України. З кожним роком якість таких обманок зростає – вони стають усе реалістичнішими й здатні збити з пантелику навіть досвідчених військових.

Раніше Forbes повідомляв, що обидві сторони активно застосовують реалістичні танки-обманки. Такі фальшиві цілі використовуються на фронті ще з часів Другої світової, але саме війна в Україні дала потужний поштовх для вдосконалення цієї технології.

