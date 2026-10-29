У мережі писали про "втечу" озброєних полонених на Харківщині: як відреагували в ЗСУ

У мережі поширили вигадані повідомлення про втечу двох озброєних російських полонених та розстріл авто біля Старовірівки. Жодних подібних інцидентів у Харківській області не траплялося.

Офіційну заяву щодо ситуації надали у Військовій службі правопорядку ЗСУ.

Чи справді у Харківській області втекли озброєні полонені?

Дані про нібито втечу затриманих окупантів зі зброєю не відповідають дійсності.

Відомство зазначило, що жодних розстрілів транспорту поблизу населеного пункту не фіксувалося, ситуація залишається повністю під контролем.

Військові закликають довіряти лише офіційним повідомленням і не допомагати ворогу сіяти паніку маніпулятивними вкидами.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, як українські захисники спростували брехню пропагандистів про просування ворога в регіоні: заяви Росії про захоплення сіл на Харківщині виявилися звичайними вигадками для внутрішніх звітів.