Втеча в'язнів з СІЗО у Херсоні: ДБР затримало експосадовця виправної колонії

У Херсоні затримали експосадовця, який випустив в'язнів з виправної колонії перед звільненням міста. Йому вже повідомили про підозру у державній зраді.

Колишній посадовець Північної виправної колонії № 90 сприяв масовій втечі в'язнів у Херсоні. Зрадник з перших днів окупації міста співпрацював з російськими загарбниками.

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Незаконно випустив в'язнів з колонії

За даними слідства, чоловік добровільно обійняв посаду так званого "начальника відділу охорони Херсонського слідчого ізолятора". Зокрема, він дав вказівки працівникам СІЗО покинути місце несення служби.

За його наказом ключі від камер та службових приміщень було залишено у безпосередньому доступі ув’язнених, що призвело до їх масової втечі,

– зазначили в Офісі Генпрокурора.

Окрім того, так званий "начальник відділу охорони СІЗО" організовував вивіз засуджених на роботи з благоустрою. У день звільнення Херсону з-під окупації підозрюваний просто вдав, що не бачить втечі ув'язнених та навіть не намагався їй запобігти.

Однак, сам втекти не зміг. Експосадовця затримали працівники ДБР та СБУ.

Колишньому працівнику колонії повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Що треба знати про втечу в'язнів з Херсона

Окупанти випустили з СІЗО в Херсоні понад 400 в'язнів. Про це раніше повідомили перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін та очільник Нацполіції Ігор Клименко.

Серед втікачів – 15 засуджених до довічного ув'язнення.

Станом на 15 листопада вдалося затримати 166 в'язнів. Їх повернули до СІЗО в Миколаївській та Одеській областях.

Цікаво, що частина в'язнів самостійно звернулися в поліцію.

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