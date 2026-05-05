Ризикована операція в морі: ВМС перехопили гумовий човен, який прямував до Румунії

На Одещині військовослужбовці Військово-морських сил України затримали цивільний гумовий човен, який без дозволу вийшов у море. Операція відбувалася в умовах підвищеної небезпеки через присутність російських дронів у повітрі.

Двох чоловіків, які перебували на борту, доставили на берег. Про це у коментарі 24 Каналу повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Що відомо про інцидент?

На Одещині військовослужбовці Військово-морських сил України затримали цивільний гумовий човен, який без дозволу вийшов у море. Інцидент стався 5 травня поблизу узбережжя Чорного моря.

За попередніми даними, на борту перебували двоє чоловіків. Їхній човен порушив встановлений порядок виходу в море, що і стало підставою для втручання з боку військових.

Операція з затримання відбувалася в умовах підвищеної небезпеки. У цей час у повітрі фіксували російські безпілотники, що створювало додаткові ризики для українських військовослужбовців, які проводили перехоплення.

Сьогодні військовослужбовці морських сил були вимушені затримувати цивільний човен, який без дозволу вийшов у море, відбувалося це з ризиком для наших військових, адже у повітрі знаходилися російські дрони, човен було затримано, цих двох мандрівників було доставлено на берег,

– зазначив Плетенчук.

Після затримання обох чоловіків доправили на сушу для подальшого з’ясування всіх обставин інциденту та перевірки їхніх дій.

Водночас у місцевих телеграм-каналах з’являлася інформація про нібито застосування зброї під час затримання, а також про можливе поранення одного з чоловіків. Однак офіційного підтвердження цих даних наразі немає.

У Військово-морських силах публічно підтверджують лише факт затримання човна та наголошують, що діяли в умовах підвищеної загрози через активність російських дронів у регіоні. Інших деталей щодо інциденту наразі не повідомляється.

