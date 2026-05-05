Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Ризикована операція в морі: ВМС перехопили гумовий човен, який прямував до Румунії
5 травня, 16:19
4

Ризикована операція в морі: ВМС перехопили гумовий човен, який прямував до Румунії

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • ВМС України затримали гумовий човен, який вийшов у море біля Одеси без дозволу.
  • Двох чоловіків на борту доставили на берег для з'ясування обставин.
Слухати новину 00:55 хв

На Одещині військовослужбовці Військово-морських сил України затримали цивільний гумовий човен, який без дозволу вийшов у море. Операція відбувалася в умовах підвищеної небезпеки через присутність російських дронів у повітрі.

Двох чоловіків, які перебували на борту, доставили на берег. Про це у коментарі 24 Каналу повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Дивіться також Є підстава для покарання: хто з чоловіків порушив закон, поїхавши з України під час війни 

Що відомо про інцидент?

На Одещині військовослужбовці Військово-морських сил України затримали цивільний гумовий човен, який без дозволу вийшов у море. Інцидент стався 5 травня поблизу узбережжя Чорного моря. 

За попередніми даними, на борту перебували двоє чоловіків. Їхній човен порушив встановлений порядок виходу в море, що і стало підставою для втручання з боку військових. 

Операція з затримання відбувалася в умовах підвищеної небезпеки. У цей час у повітрі фіксували російські безпілотники, що створювало додаткові ризики для українських військовослужбовців, які проводили перехоплення. 

Сьогодні військовослужбовці морських сил були вимушені затримувати цивільний човен, який без дозволу вийшов у море, відбувалося це з ризиком для наших військових, адже у повітрі знаходилися російські дрони, човен було затримано, цих двох мандрівників було доставлено на берег, 
– зазначив Плетенчук.

Після затримання обох чоловіків доправили на сушу для подальшого з’ясування всіх обставин інциденту та перевірки їхніх дій.

Водночас у місцевих телеграм-каналах з’являлася інформація про нібито застосування зброї під час затримання, а також про можливе поранення одного з чоловіків. Однак офіційного підтвердження цих даних наразі немає. 

У Військово-морських силах публічно підтверджують лише факт затримання човна та наголошують, що діяли в умовах підвищеної загрози через активність російських дронів у регіоні. Інших деталей щодо інциденту наразі не повідомляється.

Що відомо про інші подібні випадки?

  • На пункті пропуску "Ужгород" зник військовослужбовець ДПСУ, який згодом, ймовірно, незаконно перетнув кордон зі Словаччиною. За інформацією журналіста Віталія Глаголи, прикордонник залишив територію підрозділу після зміни та попросив у Словаччині статус біженця, пояснивши це небажанням брати участь у війні. У ДПСУ підтвердили факт зникнення військового, у відомстві також не виключають, що він міг незаконно перетнути державний кордон.

  • Правоохоронці викрили схему, де чоловіки призовного віку виїжджали за кордон під виглядом музикантів, використовуючи підроблені документи від Міністерства культури. Організаторці повідомили про підозру, а правоохоронці проводять обшуки серед посадовців Міністерства культури, які могли бути причетні до схеми, що дозволила 28 особам виїхати з України.

  • Українець на легкомоторному літаку незаконно перетнув кордон з Румунією. Після приземлення за межами України він зателефонував до екстреної служби.

Пов'язані теми:

Одеса Останні новини про перетин кордону
Румунія