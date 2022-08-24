Генсек НАТО заперечив "втому від війни в Україні"

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відкинув тези про "втому Заходу від війни в Україні". Він наголосив, що наша країна отримуватиме підтримку доти, поки це необхідно.

Про це генсек НАТО заявив в інтерв'ю. Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс готовий підтримувати Україну, навіть якщо війна триватиме роками.

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Захід платить високу ціну, але вона не така висока, якою могла б бути

Єнс Столтенберг відзначив, що для підтримки України Захід платить високу ціну, однак вона була б значно вищою у випадку перемоги росії. Крім того, найвищу ціну платить український народ.

Так, ми платимо ціну, але ціну, яку ми тут платимо, можна виміряти грошима. Ціна, яку платять українці, вимірюється життями — втратами життів кожен день,

– наголосив генсек НАТО.

Крім того, Столтенберг також зауважив, що кремлівський диктатор путін прорахувався, почавши війну проти України, адже НАТО готове підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Для того, щоб продовжувати надавати військову підтримку нашій державі Альянс планує наростити виробництво зброї.

Зима буде важкою

23 серпня Єнс Столтенберг дистанційно долучився до саміту Кримської платформи й запевнив, що НАТО солідарне з Україною. Крім того, генсек НАТО відзначив, що сильна Україна є запорукою Євроатлантичної безпеки.

Столтенберг наголосив, що Україна показала просто неймовірну спроможність опиратися брутальній агресії, боронитися, відвойовувати свою територію, а також завдавати росії дуже тяжких втрат. НАТО повністю підтримує нашу територіальну цілісність, яку намагається порушити росія.

Генсек НАТО запевнив, що Альянс надаватиме всю необхідну підтримку, однак попереду важка зима, адже війна іде на виснаження. Столтенберг наголосив, що потрібно робити все, аби Україна перемогла.

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