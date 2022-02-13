Вторгнення Росії до України не буде ні зараз, ні цього року

Навіщо нагнітають? У всіх ЗМІ пишуть про "точну" дату вторгнення, про евакуацію посольств. Західні країни висловлюють стурбованість та пом'якшують можливі санкції щодо Росії (SWIFT вже не відключають, нафту купувати продовжать…) Далі читайте російською.

"Западные", &лять, ценности. Зачем? Все просто. Глобальный сговор, в котором Украину возвращают в русскую повестку.

Не пропустите Украина уже побеждает в войне с Россией

Зачем нагнетают ситуацию вокруг Украины

Выполнение минских соглашений – особый ОРДЛО и красная дорожка в Верховную Раду при собственных независимых от Украины судах, прокуратуре, народной армии… Но за счет украинского бюджета. Украинский народ, проходящий 8 лет войну, конечно же, этого не примет. Последствия будут ярче 2014 год.

Что делать? Напугать!

Довести эмоциональное состояние нации до отчаяния, что бы она сказала: "Лишь бы не было войны" и приняла навязанные правила игры вместе раковой опухолью…

Читайте Россия выдвинула новый ультиматум

Как говорится, ищи кому выгодно:

Россия расширяет территорию контроля и создает контролируемый буфер с НАТО.

ОРДЛО в парламенте никогда не позволят сделать этот шаг. Как и движение в сторону ЕС.

Путин выйдет победителем в глазах своего беднеющего народа.

Байден – после афганского провала ему нужны хотя бы мнимые победы. "Урегулирование" в Украине будет преподнесена как такая.

Кто проиграет?

В первую очередь украинцы и Украина. На ее будущем можно ставить крест. Внутренние конфликты, рост накала страстей, рост преступности. Рост отъезжающих на заработки в Европу и… окончание государственности.

Важно понять. Вторжения не будет. Ни сейчас, ни в этом году. Слишком все искусственно и информационно накачано. И Европа, и США понимают последствия вторжения, хотя боятся произнести вслух.

Это будет новый мир, где:

миллионы мигрантов – только цветочки;

масштабный кризис ценностей;

экономический кризис;

развал ЕС, НАТО и существующей в мире системы баланса…

Так що… Зберігаємо спокій та чистимо кулемет!

P.S. История повторяется. И мы помним, чем для Германии закончился ее блицкриг. Последствия для РФ и мира будут хуже.

Почему Россия не может открыто воевать с Украиной: смотрите видео