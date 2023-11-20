"Першими підпадають під загрозу": за якого сценарію Росія може напасти на країни Балтії

Владімір Путін продовжуватиме свої агресивні дії і під небезпеку можуть потрапити інші країни. Уже зараз в НАТО зробили перерахунок нових російських наступальних можливостей.

Таку думку 24 Каналу висловив офіцер ЗСУ Тарас Березовець, додавши, що російський диктатор, ймовірно, спробує напасти на країни Балтії, якщо НАТО не зміцнить їхню безпеку. Адже концепція Альянсу не вимагає від кожної держави мати потужні національні сили оборони.

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Яким може бути розвиток подій

У будь-якому випадку основний тягар захисту країн-членів НАТО лягатиме на держави, які мають для цього відповідні можливості, зокрема людські й технологічні. Наприклад, США, Францію, Велику Британію, Німеччину.

Немає потреби коштом національного бюджету утримувати величезні сили й таку кількість озброєння Литві, Латвії чи Естонії. Для цього їх захищали на ротаційній основі сили країн НАТО,

– розповів Тарас Березовець.

Він додав, що країни НАТО зробили перерахунок російських наступальних можливостей. За оцінками, окупанти можуть здійснити плани захоплення країн Балтії за 2 – 4 дні. У цьому випадку прорахували темпи просування бронетехніки, використання авіації, навіть при такому компоненті, який має НАТО, Альянс може бути не здатним стримати російську армію.

За сценарієм, Путін буде "відповзати" з України, але його агресивні плани нікуди не зникнуть. Питання в тому, кого захоплювати далі.

"Білорусь вже перебуває під російською окупацією. Ще можливо, Казахстан, але країни Балтії першими підпадають під загрозу, бо вони найменш захищені. Відтак небезпека вторгнення в ці країни ставатиме дедалі більшою", – зауважив офіцер ЗСУ.

Тарас Березовець припустив, за якого сценарію Росія може напасти на країни Балтії: дивіться відео

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