Чи можна було запобігти вторгненню Росії в Україну: у Держдепі пояснили

Війна в Україні триває вже 253 дні. Як виявилось, США зробили низку речей, щоб запобігти повномасштабному вторгненню Росії 24 лютого.

Однак Владімір Путін вирішив почати війну 24 лютого, і лише він несе відповідальність за її припинення. Про це заявила помічниця держсекретаря США Карен Донфрід.

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Чи можна було запобігти вторгненню Росії в Україну

За словами Донфрід, вона була в адміністрації на той час і може підтвердити, що США зробили низку речей, щоб спробувати запобігти цій війні.

Як ви знаєте, приблизно у середині жовтня наша розвідка показувала, що президент Путін створює можливості для повномасштабного вторгнення в Україну. Тож одна річ, яку ми зробили – пролили світло на це,

– розповіла помічниця держсекретаря США.

Вона зазначила, що США поділилися якомога більшою частиною розвідувальної інформації з союзниками та партнерами щодо підготовки російського вторгнення. Сполучені Штати сподівалися, що це може змінити плани Путіна.

"Ми також були чутливими до дипломатичної взаємодії з Росією. Я особисто представляла США в Москві в грудні минулого року, коли нам надали проєкти цих договорів. Один був за лінією США – Росія, інший – Росія – НАТО. І ми поставилися до цього серйозно та зайнялися дипломатією навколо цих проєктів договорів. У січні росіяни запросили письмові відповіді, які ми надали", – згадала Донфрід.

Втім, попри ці зусилля, російський диктатор ухвалив рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Донфрід наголосила, що це було рішення однієї людини.

І ми могли б озирнутися назад і пошкодувати, що не зробили те чи інше, але я думаю, що треба внести ясність: Володимир Путін прийняв це рішення 24 лютого, і він єдина людина на цій планеті, яка може ухвалити рішення про припинення цієї війни сьогодні,

– сказала вона.

Донфрід підкреслила, що покладає відповідальність за розв'язання війни та її припинення лише на Путіна.

Нагадаємо, що Кремль вивчає можливість домовленостей з Північною Кореєю. Такі дії Росії у Державному Департаменті США оцінюють, як розпач. Однак, застерігають, що це не робить країну-агресорку менш небезпечною.

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