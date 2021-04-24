Втрачені можливості, – Лазебна про ситуацію довкола накопичувальної пенсійної системи

В Україні досі у належний спосіб не запровадили накопичувальну пенсійну систему. Проте раніше можливостей для цього було більше, ніж у 2021 році.
Джерело:24 канал
Були різні хороші передумови, коли держава могла запровадити систему не шукаючи компенсаторів. Про це в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
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"У 2003 році Україна в законі прописала, що в країні має бути збалансована та солідарна трирівнева система, обов'язково накопичувальна, і цього за 16 років не зробили. Я вважаю, що це – це втрачені можливості", – сказала Лазебна.
Вона пояснила, що у відповідні роки в країні не було військової агресії, а також були кращі періоди економічного зростання.
Як покращити ситуацію довкола пенсій
Очільниця міністерства соціальної політики зауважила, що наразі всі зрозуміли, що солідарна система, яка є в Україні, не справляється.
Система, за словами Марини Лазебної, не спроможна у майбутньому через різні чинники справитись з тим, щоб людям давати гідний розмір пенсій.
Треба доповнювати цей солідарний (рівень – 24 канал) накопичувальним,
– наголосила міністерка соціальної політики.
Солідарна система залежна від демографії, вона в країні погана, а накопичувальна – залежна від фінансових ризиків, там теж треба працювати, щоб захищати накопичення людей, додала Лазебна.
"Тому збалансована система солідарного і накопичувального рівня може дати дуже хороший ефект", – вважає очільниця Міністерства соцполітики.
Що відомо про накопичувальну систему пенсій
- Відповідна система – перехідний етап, під час якого громадяни отримуватимуть другу пенсію – накопичувальну.
- Мовиться про те, що частину грошей українці відкладатимуть на особисті пенсійні рахунки, а частину платитимуть у Пенсійний фонд, тож солідарна пенсія також гарантована.
- За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, накопичувальну систему пенсій в Україні вдасться запустити вже у 2021 році.