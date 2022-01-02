Втрата руки та ока: в Італії у новорічну ніч 16 людей постраждали від петард та феєрверків
Джерело:Sky tg24.
У новорічну ніч в Італії від запуску феєрверків та вибухів петард постраждали щонайменше 16 людей. Одна людина втратила око.
Найбільше постраждалих у Неаполі. Там травмувалися 9 людей.
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Відомо, що одна людина втратила око. Трагедія сталася у регіоні Кампанія, до якого належить Неаполь.
У регіоні Апулія 40-річний житель міста Таранто втратив руку. До цього призвів вибух дефективної петарди. Також місцеві ЗМІ повідомляють, що юнак з Асколі-Пічено отримав тяжке поранення, коли підривав петарди зі своїми друзями.
Феєрверк у Неаполі: дивіться відео
Загинули сотні птахів
У новорічну ніч 2021 року сотні птахів загинули внаслідок масових новорічних феєрверків у Римі.
Птахи падали з неба на святково декоровані вулиці. Очевидці ділилися у мережі моторошними фото та відео.
На Віа Кавур – повно мертвих птахів через феєрверки, але якісь свині все одно це роблять,
– мовилося у повідомленні.
Найбільше птахів виявили біля станції Терміні, центральної вулиці Віа Націонале та пагорба Есквілін.
Злякані птахи намагалися втекти. Водночас більшості з них, на жаль, це не вдалося.