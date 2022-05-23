Втрата Тайваню буде потужним ударом по США, – Краєв

У випадку, якщо Китай вирішить вдатися до нападу на Тайвань, США застосують силу. У іншому випадку, втрата Тайваню буде потужним ударом по Сполучених Штатів.

Острів є важливим і географічно, і політично, і економічно. Про це 24 каналу повідомив експерт Ради зовнішньої політики Українська Призма Олександр Краєв.

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За його словами, острів Тайвань важливий для Сполучених Штатів відразу з декількох частин. Зокрема, виробництвами, які розташовані на Тайвані.

Крім того, США доволі глибоко вклались іміджево та політично в збереження незалежності Тайваню. Втрата Тайваню – це дуже потужний удар по іміджу і статусу США у світі,

– зазначив Краєв.

Він додав, що мовиться також про його географічне положення. Острів Тайвань – це найзручніше місце для військових баз для ймовірної атаки на південнокитайські порти.

Для США Тайвань – це важливо і географічно, і політично, і економічно. Тому у випадку наступу Китаю на Тайвань, Сполучені Штати однозначно будуть його захищати, переконаний експерт.

Як війна за Тайвань могла вплинути на Україну

На думку Краєва, війна за Тайвань означала б зменшення постачання зброї України від США. Адже озброєння довелось ділити й з Тайванем.

Водночас з іншого боку, офіційний Вашингтон дивиться на ці війни "широкою картинкою". Експерт пояснив, що війна Росії проти України стала для американців протистоянням Вашингтону і Пекіну. Тобто, фактично продовженням Холодної війни.

За його словами, ймовірна боротьба за Тайвань та війна в Україні не сприймалась би Сполученими Штати як два окремі конфлікти, а як "два фронти".

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