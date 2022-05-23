Втрата Тайваню буде потужним ударом по США, – Краєв
У випадку, якщо Китай вирішить вдатися до нападу на Тайвань, США застосують силу. У іншому випадку, втрата Тайваню буде потужним ударом по Сполучених Штатів.
Острів є важливим і географічно, і політично, і економічно. Про це 24 каналу повідомив експерт Ради зовнішньої політики Українська Призма Олександр Краєв.
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За його словами, острів Тайвань важливий для Сполучених Штатів відразу з декількох частин. Зокрема, виробництвами, які розташовані на Тайвані.
Крім того, США доволі глибоко вклались іміджево та політично в збереження незалежності Тайваню. Втрата Тайваню – це дуже потужний удар по іміджу і статусу США у світі,
– зазначив Краєв.
Він додав, що мовиться також про його географічне положення. Острів Тайвань – це найзручніше місце для військових баз для ймовірної атаки на південнокитайські порти.
Для США Тайвань – це важливо і географічно, і політично, і економічно. Тому у випадку наступу Китаю на Тайвань, Сполучені Штати однозначно будуть його захищати, переконаний експерт.
Як війна за Тайвань могла вплинути на Україну
На думку Краєва, війна за Тайвань означала б зменшення постачання зброї України від США. Адже озброєння довелось ділити й з Тайванем.
Водночас з іншого боку, офіційний Вашингтон дивиться на ці війни "широкою картинкою". Експерт пояснив, що війна Росії проти України стала для американців протистоянням Вашингтону і Пекіну. Тобто, фактично продовженням Холодної війни.
За його словами, ймовірна боротьба за Тайвань та війна в Україні не сприймалась би Сполученими Штати як два окремі конфлікти, а як "два фронти".
Краєв про Китай, США і Тайвань: дивіться відео
Що треба знати про ситуацію щодо Тайваню
- У 2021 році зафіксували рекордну кількість військових літаків Китаю, які порушували повітряний простір Тайваню.
- У Тайвані вже заявили, що відносини з Китаєм зараз найгірші за останні 40 років.
- Водночас у Китаї заявили, що порівнювати ситуацію з війною Росії проти України та їх відносини з Тайванем недоречно.
- Нагадаємо, що острів відокремився від материкового Китаю після того, як владу в крані захопила комуністична партія.
- У Пекіні інша думка – вони вважають Тайвань "відколотою провінцією", яка невдовзі повернеться.
- Наразі США активно допомагають в обороноздатності Тайваню, постачаючи туди озброєння.