Втрати держбюджету – понад 10 мільйонів: СБУ викрила масштабну схему на Житомирській митниці
Джерело:СБУ
СБУ викрила посадовців з Житомирської митниці, які організували масштабні корупційні схеми. Мовиться про розмитнення вантажівок.
За даними слідства, сума збитків становить понад 10 мільйонів гривень. Схему реалізували посадовці з митного посту "Житомир-центральний".
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Вступивши у змову з двома підприємцями, вони організували митне оформлення вантажних автомобілів. Це відбувалося зі значним заниженням їхньої реальної вартості.
Як працювала схема
Представники підприємців подавали на митницю підроблені іноземні технічні паспорти. У них були вказані неправдиві дані щодо виробництва вантажівок та їхньої першої реєстрації.
Митники зловживаючи службовим становищем, "закривали очі" на такі порушення та не проводили належної перевірки поданих для розмитнення документів,
– мовиться у повідомленні.
Згодом вантажівки продавали людям за ринковими цінами.
За даними СБУ, схема існувала упродовж 2 років. За цей період встигли ввезти щонайменше 36 вантажівок.
Наразі вже повідомили про підозру 6 посадовцям митниці.
СБУ запобігла розкраданню мільярда гривень
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