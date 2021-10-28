Втрати держбюджету – понад 10 мільйонів: СБУ викрила масштабну схему на Житомирській митниці

СБУ викрила посадовців з Житомирської митниці, які організували масштабні корупційні схеми. Мовиться про розмитнення вантажівок.

За даними слідства, сума збитків становить понад 10 мільйонів гривень. Схему реалізували посадовці з митного посту "Житомир-центральний".

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Вступивши у змову з двома підприємцями, вони організували митне оформлення вантажних автомобілів. Це відбувалося зі значним заниженням їхньої реальної вартості.

Як працювала схема

Представники підприємців подавали на митницю підроблені іноземні технічні паспорти. У них були вказані неправдиві дані щодо виробництва вантажівок та їхньої першої реєстрації.

Митники зловживаючи службовим становищем, "закривали очі" на такі порушення та не проводили належної перевірки поданих для розмитнення документів,

– мовиться у повідомленні.

Згодом вантажівки продавали людям за ринковими цінами.

За даними СБУ, схема існувала упродовж 2 років. За цей період встигли ввезти щонайменше 36 вантажівок.

Наразі вже повідомили про підозру 6 посадовцям митниці.

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