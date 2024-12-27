Солдати КНДР у війні проти України зазнають катастрофічних втрат. Солдати Північної Кореї вважають, що краще вчинити самогубство, ніж здатися в полон українським силам.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на агентство Reuters. Представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що лише за останній тиждень у Курській області війська КНДР втратили понад 1000 осіб, включаючи загиблих і поранених.

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Масові втрати та безнадійні атаки

За словами Кірбі, північнокорейські війська зазнають "масованих втрат" під час безнадійних атак на українські позиції. Російське та північнокорейське командування, як вважають у США, розглядає своїх солдатів як "витратний матеріал".

Ми отримали повідомлення про те, що солдати Північної Кореї наклали на себе руки, замість того щоб здатися Україні,

– заявив представник Білого дому.

Такі дії, за словами експертів, можуть бути результатом страху перед репресіями вдома або пропагандою, яка закликає уникати здачі в полон за будь-яку ціну.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в боях у Курській області поранені та загинули понад 3000 солдатів КНДР. Наступ російських та північнокорейських сил супроводжується значними втратами, проте українські захисники продовжують ефективно тримати оборону.