КНДР зазнає втрат у Курській області: південнокорейська розвідка оновила дані

Росія залучила до війни проти України солдатів північноїї Кореї. На полі бою вони також зазнають суттєвих втрат.

Розвідка Південної Кореї повідомила, що у Курській області загинули вже 300 північнокорейців. Про це пише 24 Канал з посиланням на інформаційну агенцію Yonhap.

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КНДР зазнає втрат

Розвідка Південної Кореї заявила, що північнокорейський контингент у Курській області Росії втратив убитими 300 осіб.

Загальні втрати КНДР у Курській області становлять приблизно 3000 осіб.

У грудні південнокорейська розвідка стверджувала, що втрати КНДР в Курській області на той момент становили 100 осіб убитими та близько тисячі пораненими.

Крім цього, Україна вперше взяла у полон військових КНДР та встановила деякі деталі щодо їхнього перебування на війні проти України. До цього президент України Володимир Зеленський заявляв, що загальні втрати північнокорейців становлять приблизно чотири тисячі осіб.

Крім цього, неодноразово повідомляли, що солдати КНДР не мають потрібної підготовки та часто йдуть у штурми відкритим полем без будь-якої підтримки.