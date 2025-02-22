Повний розгром: десантники знищили підрозділи КНДР у Курській області

Північнокорейські солдати відзначаються високим рівнем підготовки. Втім, наразі у зоні відповідальності 80-ї бригади на Курщині бійців КНДР немає: наші захисники знищили всі ці підрозділи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на старшого офіцера відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Петра Гайдащука в ефірі "Еспресо".

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Солдатів КНДР знищили на Курщині

Десантники повідомляли, що бійці КНДР відзначаються високим рівнем підготовки. Північнокорейські солдати мають чудову фізичну форму та відмінні навички. Вони добре орієнтуються на місцевості, переважно не використовували техніку й пересувалися пішки на великій відстані, до 15 кілометрів. Після цього одразу переходять до штурмових дій.

Навіть під артилерійським вогнем та дронами, північнокорейці продовжували рухатись у нашому напрямку. Однак попри їхню підготовку, всі ці підрозділи були знищені, і на цей момент у зоні відповідальності 80-ї ОДШБр їх немає,

– наголосив старший офіцер.

Зараз на напрямку агресор використовує тактику малих штурмових груп. Адже досвід ворога, зокрема, підрозділів КНДР, показав, що великі людські хвилі піхоти з бронетехнікою неефективні в сучасній війні безпілотних систем.

Окупанти намагаються малими групами знайти слабкі місця та штурмувати їх, аби витіснити українських захисників з позицій. Використовують артилерію, розвідувальні й ударні дрони, а також FPV-дрони на оптоволокні, що створює певні проблеми, з якими успішно борються наші воїни.

Керовані авіабомби переважно падають на населені пункти Курщини, що перебувають під контролем Збройних Сил України. Таким чином російські війська намагаються витіснити нас із позицій, попри те, що в цих селах проживає цивільне населення Росії,

– наголосив Петро Гайдащук.

До слова, 7 лютого Володимир Зеленський заявив, що військовослужбовці КНДР відновили участь у боях на Курщині.