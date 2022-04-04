Втрати офіцерів: у Генштабі розповіли, де окупанти шукають поповнення
4 квітня 2022 , 19:36Читать новость на русском
Джерело:Гентштаб ЗСУ
Внаслідок нападу на Україну російські окупанти втратили велику частину не лише особового, а й офіцерського складу. Завдяки ЗСУ ворожа армія дезорієнтована та не має злагодженості в діях.
Через шалені втрати окупанти шукають резерви в авральному режимі. Йдеться не лише про "гарматне м'ясо", а й командування.
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Підготовка офіцерів окупантів
Ворог намагається терміново підготувати нових офіцерів, щоб бодай якось поповнити втрати командування. Окупанти швидко готують заміну ліквідованим командирам у військовій академії зв’язку, що у Санкт-Петербурзі.
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